الانتقادات تطارد أغيري نظراً لتخبط منتخب مصر

لا تزال الانتقادات تنال من المدرب خافيير أغيري، رغم تحقيق منتخب مصر لإنجاز يتمثل في جمع العلامة الكاملة بحصده 9 نقاط من ثلاث مباريات ضمن الدور الأول من كأس الأمم الإفريقية، مع خروجه بشباك نظيفة فيها.

وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد على نظيره الأوغندي، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى بعد انتصاره على زيمبابوي 1-0 في المباراة الافتتاحية ثم على الكونغو الديمقراطية 2-0.

وعاب النقاد والمحللون على أغيري عدم وجود خطة واضحة أو أداء جماعي منظم للفريق مؤكدين أن الفوز في المباريات الثلاث جاء بمجهود اللاعبين ومهاراتهم الفردية وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال عادل طعيمة الرئيس السابق لقطاع الناشئين بالأهلي أن منتخب مصر “ظهر في حالة يرثى لها” على مدار الشوط الأول أمام أوغندا التي كانت لها السيطرة الكاملة مع وجود أخطاء دفاعية بالجملة لأصحاب الضيافة.

وأضاف: “تألق الحارس محمد الشناوي في الذود عن مرماه يؤكد وجود عدم تماسك دفاعي بدليل وصول مهاجمي أوغندا إلى مرمى الحارس عدة مرات كان يمكن أن تنتهي بأهداف في ثلاث مرات منها دون أدنى مسؤولية على الشناوي”.

وأشار طعيمة إلى أن المدرب المكسيكي فشل تماماً “في حل لغز التراجع الكبير في مستوى أداء خط الوسط”.

من جانبه، قال ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب: “ما زلت عند رأيي السابق بأن أداء مصر في البطولة غير مقنع حتى الآن.

“لا يوجد أي ترابط بين الخطوط وأعتقد أن خط الوسط هو الحلقة الأضعف وكان سبباً في امتلاك أوغندا للكرة والسيطرة وبناء الهجمات بل كان سبباً في إرهاق مدافعي ومهاجمي مصر على حد سواء.

“الأدوار المقبلة لا تحتمل مثل هذا الأداء العشوائي وعلى المدرب أن يجد حلولاً وأن يصل إلى علاج سريع لأننا دخلنا في أدوار خروج المغلوب ولا مجال للتعويض”.

ويرى جمال عبد الحميد مهاجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن منتخب بلاده يحقق الفوز بالمهارات الفردية حتى الآن مشيراً إلى أن الأهداف الخمسة التي تم إحرازها في المباريات الثلاث جاءت بمجهود فردي وليس من هجمات منظمة.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك ضغط هجومي منظم في دور الستة عشر منذ الدقيقة الأولى واستغلال الفرص لتسجيل الأهداف وإعادة خط الوسط إلى الخدمة مرة أخرى وخاصة عبد الله السعيد. نحتاج إلى أداء جماعي مقنع”.

في المقابل، يرى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن الفريق حصل على دفعة معنوية كبيرة بعد تصدر المجموعة الأولى، حيث قال: “تمكن المنتخب من تصدر المجموعة وتحقيق أرقام جيدة، من خلال الانتصارات الثلاثة وعدم تلقي أي أهداف.

“أتمنى أن يتغير شكل الأداء الفني لمنتخب مصر، خلال المواجهات القادمة، لأنها ستكون أصعب وأكثر قوة.

"تعاني مصر من أزمة في خط الهجوم بشكل واضح، وأتعجب من عدم مشاركة أحمد علي هداف الدوري المصري الممتاز أمام أوغندا”.

وتحدث عن مروان محسن قائلاً: “إنه مهاجم مميز، لكن طريقة اللعب وتقييد بعض العناصر التي تلعب خلفه بالواجبات الدفاعية، يؤثر عليه، ويجعله لا يتلقى أكبر عدد من الفرص.

“يتمتع منتخب مصر بالخبرة في التعامل مع البطولات الإفريقية، وبأفضلية عن بقية المنافسين بفضل عاملي الأرض والجمهور، نأمل أن يصل إلى الأدوار النهائية في البطولة”.

وبرر أغيري بعض السلبيات التي يقع فيها المنتخب بالضغوط الجماهيرية قائلاً: “اللعب أمام 70 ألف متفرج ليس بالأمر السهل على اللاعبين. الجماهير تضغط في كل الأوقات بحثاً عن الفوز وبالتأكيد سيكون لذلك انعكاس على أداء الفريق”.