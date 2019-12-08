البحرين تظفر بلقب خليجي 24 بعد التغلب على السعودية

توج منتخب البحرين بكأس الخليج العربي (خليجي 24)، بعد الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد على ملعب عبد الله بن خليفة.

جاءت البداية قوية من الطرفين، حيث بدأ المنتخب البحريني بضغط هجومي، قبل تسديدة السعودي سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة، التي ارتطمت في العارضة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأخضر في الدقيقة 10، سددها سلمان الفرج أعلى العارضة.

بدوره، تصدى فواز القرني حارس السعودية لرأسية خطيرة بحرينية، في الدقيقة 42 وحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 48، سدد الدوسري كرة كان السيد جعفر حارس البحرين لها بالمرصاد.

وجاء الهدف الثمين عن طريق محمد سعد الرميحي بلمسة واحدة في الدقيقة 69 بعد عرضية من الجهة اليمنى.

وحاول المنتخب السعودي خلال الدقائق المتبقية أن يتدارك الموقف ويسجل التعادل، ولاحت فرصة في الدقيقة 88 عن طريق فراس البريكان، تصدى لها حارس البحرين.

بهذا، يتوج منتخب البحرين بكأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم ينجح في تحقيقه طوال 49 عاماً.