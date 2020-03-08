البحرين تعلن إقامة سباق فورميولا 1 بلا جمهور بسبب كورونا

أعلنت البحرين، اليوم (الأحد)، اقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لفورميولا ون، لهذا العام على المشاركين فقط، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات فورميولا ون.

وذكرت حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزاً.

ونوهت الحلبة بما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات احترازية وتدابير وقائية حسب المعايير الدولية، أسهمت في احتواء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومنع انتشاره، ما جعل البحرين موضع إشادة وتقدير من منظمة الصحة العالمية في طريقة تعاملها مع الفيروس لاحتوائه ومنع انتشاره.

وأوضحت حلبة البحرين الدولية أنها تحرص على تلبية تطلعات محبي سباقات فورميولا ون لما يتمتع به سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج من إقبال جماهيري كثيف سنوياً كحدث أساسي في التقويم الدولي لفورميولا ون، ولكن تبقى سلامة الجميع أولوية مهمة.

وأمس، رصدت وزارة الصحة البحرينية، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة.

وأظهرت الإحصائيات المنشورة عبر موقع وزارة الصحة البحرينية، أن حالة واحدة بحاجة إلى عناية، فيما توجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج.

وأجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصاً طبياً، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة، وما زال عدد الحالات التي تعافت من الفيروس حتى الآن 4 حالات.