البحرين تفوز على سوريا 3-1 في مواجهة ودية

نجح منتخب البحرين في تحقيق الفوز على نظيره السوري بنتيجة 3-1 في المباراة الدولية الودية التي أقيمت على ملعب البحرين الوطني في الرفاع، ضمن استعداد الفريقين لاستئناف مشوار المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

تقدم منتخب البحرين عبر اسماعيل عبد اللطيف من ركلة جزاء مع الدقيقة (21)، لكن المنتخب السوري أدرك التعادل من علامة الجزاء أيضاً بتوقيع محمد عثمان.

وقبل نهاية الشوط الأول عاد عبد اللطيف ليسجل الهدف الثاني للمنتخب البحريني وذلك في الدقيقة (36)، فيما أمن محمد جاسم النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (67).

ومن المنتظر أن يخوض منتخب البحرين مواجهته الودية الثانية في معسكرة الحالي يوم 30 مارس الجاري أمام المنتخب الأردني.