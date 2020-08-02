البرازيلي رونالدو: تعرضت للخيانة

علق رونالدو الظاهرة أسطورة الكرة البرازيلية على مسألة انتقاله إلى ميلان، رغم أنه تألق بشكل بارز مع إنتر أولا.

ومثّل رونالدو إنتر في الفترة بين 1997 و2002، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، ومن ثم لعب مدة قصيرة في ميلان بين 2007 و2008، عانى خلالها من عدة إصابات.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع «كالتشيوميركاتو» الإيطالي: «خيانة إنتر والانتقال إلى ميلان؟ يبدو من المناسب أن أقول ذلك في وقت لاحق، إذ إن الحقيقة أني رغبت فقط في العودة إلى إنتر وفعلت كل شيء لتحقيق ذلك».

وأضاف: «انتظرت أطول فترة ممكنة لمنح إنتر الوقت لكي يقول نعم أو لا على عودتي، وعندما لم يأت الرد سواء بنعم أو لا فهذا يعني أن الإجابة لا».

وتابع: «أما في ميلان فإن الإجابة هي نعم، وفي تلك اللحظة شعرت بالخيانة قليلاً لرفضي في إنتر أكثر من كوني خائناً».

وواصل: «كان خيار الانتقال إلى ميلان لا يحظى بشعبية، لكني لم أكن خائفاً من اتخاذه أبداً، واليوم ليس منطقياً أن أسأل نفسي إذا كنت سأفعل هذا الأمر مرة أخرى».

وأكمل: «إذا فعلت ذلك فلأني في ذلك الوقت شعرت أنه الأمر الصحيح. سواء كان ذلك صواباً أو خطأ».

وأتم: «اتخذت القرار الذي جاء في رأسي وكان لدي سبب».