البرازيلي رونالدو يختار أفضل 5 لاعبين

كشف الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو عن قائمة شملت أفضل 5 لاعبين يستمتع بأدائهم في ملاعب كرة القدم.

وفي حديث لصحيفة "ذا سن" البريطانية، قال "الظاهرة": "ليونيل ميسي هو رقم واحد في عالم الكرة"، مضيفاً: "سننتظر ما يتراوح بين 20-30 عاماً لرؤية لاعب يتمتع بموهبة مشابهة لتلك التي يمتلكها ميسي".

وأوضح رونالدو أنه يستمتع أيضاً بأداء كل من نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وهداف ليفربول محمد صلاح.

وأضاف: "أحب أيضاً صلاح و(إيدين) هازارد ونيمار، أحب أن أشاهدهم يلعبون، وهناك بالطبع (كيليان) مبابي أيضاً.

"يقول كثيرون أن مبابي يشبهني، لديه سرعة هائلة، وينهي الهجمات بشكل مميز، كما يتحرك بشكل جيد، ويسدد بكلتا القدمين، إلا أني لا أحب إجراء المقارنات بين اللاعبين".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رونالدو تجاهل في قائمته نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.