البرازيل تبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا بفوزها على تشيلي

بلغ منتخب البرازيل نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد فوزه بهدف يتيم على نظيره التشيلي فجر السبت على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو ليصعد لمواجهة بيرو في نصف النهائي.

ومنح لوكاس باكيتا التقدم للسيليساو بعد لحظات من مشاركته كبديل مع انطلاق الشوط الثاني.

طرد جيزوس عقد من مهمة البرازيل

وبعد ذلك بقليل طُرد غابرييل جيزوس بسبب تدخل عنيف على يوجينيو مينا.

وتستكمل مباريات ربع النهائي اليوم السبت حيث يلتقي منتخب الأرجنتين بنظيره الإكوادوري، فيما يصطدم منتخب أوروغواي بغريمه الكولومبي.

يذكر أن منتخب بيرو تجاوز عقبة باراغواي بالتغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد تعادل الطرفين بثلاثة أهداف لمثلها خلال الزمن الأصلي لمواجهتهما المثيرة.