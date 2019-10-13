البرازيل تتعادل مع نيجيريا ونيمار يتعرض للإصابة

تعادل المنتخبان البرازيلي ونظيره النيجيري بهدفٍ لكلٍ منهما الأحد في اللقاء الودي الذي أقيم في سنغافورة، في لقاء شهد إصابة النجم نيمار.

دخل المنتخب البرازيلي المباراة بتشكيل قوي غلب عليه الجانب الهجومي بمشاركة نيمار وروبرتو فيرمينو وغابرييل جيزوس، وإيفرتون سواريس، بينما بقى فيليبي كوتينيو احتياطياً.

وشهدت الدقيقة 12 تغييراً اضطرارياً في صفوف السامبا بعدما تعرض مهاجم باريس سان جيرمان لإصابة عضلية خرج إثرها، ليشارك كوتينيو بدلاً منه.

جاء الهدف الأول في المباراة لنيجيريا في الدقيقة 35 عبر آريبو الذي استغل تمريرة سيمون وراوغ بمهارة، ثم حول الكرة في شباك إيديرسون، معطياً التفوق لأبناء القارة السمراء.

ونجحت البرازيل في إدراك التعادل بعد مرور 3 دقائق على بداية الشوط الثاني عبر كاسيميرو الذي سدد بقوة على يمين المرمى من داخل منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من العارضة.

وكان نجم وسط ريال مدريد قريباً من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

وكان منتخب البرازيل قد واجه غريمه السنغالي الأسبوع الماضي في سنغافورة أيضاً ودياً، وانتهى اللقاء بنفس النتيجة.