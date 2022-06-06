البرازيل تتفوق على اليابان ودياً بهدف دون رد

حقق منتخب البرازيل فوزاً ودياً جديداً على مستضيفه الياباني قوامه هدف دون رد اليوم الاثنين في اللقاء الذي جمعهما على أرضية الملعب الوطني الجديد في طوكيو.

وانتظر السيليساو حتى الدقيقة 77 لتسجيل هدف الانتصار الذي حمل توقيع النجم نيمار دا سيلفا من علامة الجزاء.

وكان منتخب البرازيل قد سحق نظيره الكوري الجنوبي ودياً أيضاً بخمسة أهداف لهدف يوم الخميس الماضي في سيول.

يذكر أن هاتين المباراتين تندرجان ضمن استعدادات المنتخب البرازيلي لمنافسات بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق نهاية العام الجاري في قطر.

وكان آخر تتويج للبرازيليين ببطولة كأس العالم عام 2002 حين أقيمت المسابقة في اليابان وكوريا الجنوبية بقارة آسيا.