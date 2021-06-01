البرازيل تحسم مصير استضافة كوبا أميركا

قال وزير شؤون الرئاسة البرازيلية لويز إدواردو راموس، أن حكومته لا تزال تتفاوض على تنظيم بطولة كوبا أميركا في بلاده، وهو القرار الذي أعلنه اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «كونميبول» أمس الاثنين، واضعاً عدة شروط من أجل الموافقة مثل تطعيم جميع المنتخبات المشاركة.

وقال راموس في تصريحات إعلامية: "لا شيء مؤكد، أود أن أقولها بوضوح تام، نحن في خضم العملية، لكننا لن نرفض طلباً إذا كان بوسعنا تنفيذه".

وكشف الوزير أن حكومة الرئيس غايير بولسونارو ستتخذ قراراً نهائياً اليوم الثلاثاء، حول ما إذا كانت البرازيل ستستضيف كوبا أميركا التي كان ينتظر أن تقام في كولومبيا والأرجنتين.

إلا أنه عاد وأشار إلى أن إدارة بولسونارو ترحب بتنظيم البطولة في البرازيل، حيث لا تزال الجائحة خارج السيطرة وأودت بحياة نصف مليون شخص تقريباً، وبمعدل وفيات ألفي ضحية يومياً.

راموس: كوبا أميركا حدث خاص

وأبرز راموس أن كوبا أميركا حدث خاص، رافضاً الانتقادات التي تسبب فيها قرار كونميبول باستضافة البرازيل للبطولة رغم اعترافه بأن الوضع الذي تشهده بلاده بسبب الجائحة صعب.

وسجلت البرازيل، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا المستجد، 860 حالة وفاة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 462 ألف و791 حالة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فقد سجلت البرازيل أيضاً 30 ألف و434 حالة إصابة بكوفيد-19، ليصل الإجمالي إلى 16 مليون و545 ألف و434 حالة.

وحدد راموس، عدة شروط لموافقة البرازيل، من بينها غياب الجمهور عن الملاعب، وتطعيم جميع المنتخبات المشاركة.

وأضاف: "من المهم التأكيد على أن هذا الحدث إذا ما أقيم، سيكون بدون جمهور، هناك 10 منتخبات بحد أقصى مقسمة على مجموعتين و65 فرداً من كل وفد، على أن يحصل جميعهم على المطعوم".

ولم يكشف راموس عن المدن التي قد تقام فيها مباريات كوبا أميركا، مشيراً إلى أن هذا الأمر من اختصاص الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "الذي سيتعين عليه التفاوض مع الولايات والمقاطعات".

يشار إلى أن القرار جاء بعد يومين من خروج آلاف البرازيليين إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة الرئيس بولسونارو، إزاء رفضها إقرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما تسبب في موجة من الانتقادات ضدها من جانب اليسار والعاملين في القطاع الصحي.