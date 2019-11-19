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البرازيل تحقق فوزاً كبيراً على كوريا الجنوبية

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 05:30
فوز معنوي مهم للبرازيل بعد السقوط أمام الأرجنتين قبل أيام
فوز معنوي مهم للبرازيل بعد السقوط أمام الأرجنتين قبل أيام

سحق منتخب البرازيل نظيره الكوري الجنوبي، بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات.

وتأتي هذه المواجهة ضمن استعدادات البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم 2022، بداية من مارس القادم.

افتتح لوكاس باكيتا الأهداف في الدقيقة التاسعة بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها برأسية في الشباك.

ومن ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36، أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثاني بطريقة رائعة من مشارف منطقة جزاء كوريا.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، استطاع دانيلو إضافة الهدف الثالث، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن منتخب البرازيل خسر مباراته الودية الأولى، خلال فترة التوقف الدولي الحالية على يد غريمه الأرجنتيني بهدف نظيف الجمعة الماضية.

Via SyndiGate.info


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