البرازيل ترسم ملامح الكلاسيكو في أبو ظبي

أدى منتخب البرازيل تدريبه الثاني على ملعب آل نهيان أمس، بعد أن اكتملت صفوفه، بانضمام جميع اللاعبين القادمين من دوريات أوروبية مختلفة.

ويواصل السامبا تحضيراته على الملعب نفسه اليوم، قبل أن يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لمواجهة نده التقليدي الأرجنتين الجمعة ودياً في «كلاسيكو العالم».

وبدأ تيتي مدرب البرازيل رسم ملامح خطته لمواجهة التانغو بجرعة تدريبية عالية تنوعت بين الجمل التكتيكية، والتسديد على المرمى، وسط جدية عالية من عناصره التي تجمع ما بين لاعبي الخبرة والنجوم الصاعدة في سماء الكرة العالمية.

ويعود منتخب البرازيل إلى ملعب آل نهيان بأبو ظبي، حيث يؤدي عليه حصتين تدريبيتين قبل أن يختتم تحضيراته على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، الذي يستضيف وديته الثانية أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل.

وحرص المنتخب البرازيلي على تنظيم مؤتمرات صحفية لعدد من لاعبيه، استهلها في اليوم الأول بلقاء تياغو سيلفا وويليان دا سيلفا مع الإعلاميين، وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام البرازيلية.

يذكر أن مران أمس الأول شهد تواجد 9 لاعبين فقط، وصلوا مبكراً، بينما تأخر وصول بقية العناصر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بسبب خوضهم مباريات مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وفي المؤتمر الصحفي، امتدح تياغو سيلفا نجم باريس سان جيرمان، مواطنه وزميله في المنتخب رودريغو، الذي خطف الأضواء مع ريال مدريد مؤخراً، ووصفه بأنه فاجأ المتابعين بـ "الهاتريك" الذي أحرزه في مرمى غالاتاساراي بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، لكنه تمنى ألا يواجهه عندما يلتقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في 26 من الشهر الجاري.

وقال: "رودريغو لاعب شاب وواثق من نفسه، ويعرف ماذا يريد وما حققه لم يجد الكثير من اللاعبين الفرصة لتحقيقه".

وعلق تياغو على المواجهة المرتقبة بينهما، وقال: "مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أكبر المباريات في دوري أبطال أوروبا، وسيعود (إيدينسون) كافاني ونيمار للفريق الفرنسي، وهناك مارسيلو، ستكون مباراة عظيمة، والفرصة ستكون مواتية لرودريغو، أتمنى أن يحتفظ به (زين الدين) زيدان في دكة البدلاء، وذلك حتى يصرف عنه الأنظار ليستفيد من موهبته بالشكل الصحيح، وبكل تأكيد اللعب في المنتخب حلم رودريغو منذ طفولته".

وأضاف النجم البرازيلي المخضرم: "هدفنا اللعب بطريقة جيدة في كل المباريات، وتحقيق الانتصارات، وهذا الأمر لا يتحقق بسهولة، لأن هناك طرفاً آخر في الملعب، ولذلك يجب أن نركز في التدريبات ونقدم المستوى المطلوب لنصل لأهدافنا، نعرف أننا لم نقدم الأداء المطلوب في آخر مباراة، ولكن بالأخص في هاتين المباراتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية، ونتطلع للظهور بالشكل المعروف عن منتخب السامبا ونحقق الفوز فيهما، لنختتم هذه السنة على أفضل حال، حتى نعود مرة أخرى بطموحات عالية".

واعتبر تياغو أن من المبكر الحديث عن التأهل إلى مونديال 2022، لأنه ما زال بعيداً جداً، وأن التركيز الآن على المباريات الودية وكيفية الاستفادة منها، ومن ثم التصفيات، قبل أن يكون هناك حديث عن بلوغ المونديال، وقال: "أعتقد أننا إذا أردنا أن نرتقي بكرة القدم يجب أن تكون هناك مشاركة في بطولات مختلفة، فالارتقاء بكرة القدم مثل الدراسة".

وبسؤاله عن توقعاته لنهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامينغو وريفر بلايت، قال: "الفريق الأفضل سيحقق الفوز، نعلم أن فلامينغو فريق جيد للغاية، ونتوقع أن نرى كرة قدم رائعة في نهائي هذه البطولة".