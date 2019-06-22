البرازيل تسحق بيرو وتتأهل في صدارة مجموعتها

حقق المنتخب البرازيلي فوزاً كاسحاً على نظيره البيروفي بخمسة أهداف نظيفة خلال مباراة الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات كوبا أميركا.

شخدت المواجهة تفوقاً برازيلياً تاماً وسوء تعامل بيروفي مع صاحب الأرض، مما أدى للنتيجة الكبيرة التي انتهت بها.

سجل الهدف الأول نجم ريال مدريد كاسيميرو بعد متابعة كرة من ركلة ركنية في الدقيقة 12.

وأضاف نجم ليفربول روبرتو فيرمينو الثاني بعد 7 دقائق إثر خطأ من حارس المرمى البيروفي ومتابعة وضغط جيد من نجم السيليساو.

جاء الهدف الثالث من تسديدة رائعة لإيفرتون من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من فيليبي كوتينيو في الدقيقة 32.

وسجل داني ألفيش نجم باريس سان جيرمان الهدف الرابع في الدقيقة 53 بعد تبادل للكرة مع فيرمينو.

وأضاف نجم تشيلسي ويليان الهدف الخامس في الدقيقة 90 بعد أن حل بديلاً لكوتينيو قبل ذلك بـ 13 دقيقة، كما أهدر غابرييل جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب البرازيلي مجموعته برصيد سبع نقاط وحل المنتخب الفنزويلي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، بينما جاءت بيرو في المركز الثالث بأربع نقاط بانتظار موقفها من الصعود كأفضل ثوالث المجموعات عقب انتهاء لقاءات المجموعتين الثانية والثالثة.