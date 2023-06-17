البرازيل تسعى لتعويض خسارتها أمام المغرب بفوز على غينيا اليوم

يتطلع منتخب البرازيل لتعويض سقوطه الودي أمام المغرب بفوزٍ معنوي مهم على نظيره منتخب غينيا اليوم السبت في مباراة ودية ستجمعهما على أرضية ملعب آر سي دي إي في إسبانيول.

وسقط السيلساو ودياً أمام أسود الأطلس في شهر مارس الماضي بهدف لاثنين مما يعني أن المنتخب الأميركي الجنوبي بات مطالباً بتحقيق الفوز اليوم أمام غينيا.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام غينيا لمباراتهما الودية اليوم

المدرب المؤقت: رامون مينيزيس

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أليكس تيليش، إيدير ميليتاو، روجر إيبانيز، فاندرسون

الوسط: برونو غيماريش، كاسيميرو، لوكاس باكيتا

الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، رودريغو