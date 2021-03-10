البرازيل تصوت لوضع اسم بيليه على ملعب ماراكانا الشهير

اقترب ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل من الحصول على اسم جديد بعد تصويت للهيئة التشريعية لولاية ريو دي جانيرو بتغيير اسمه إلى إيديسون آرانتيس دو ناسيمينتو ستاد ري بيليه.

ولعب بيليه (80 عاماً) في هذا الملعب الشهير مرات عديدة مع البرازيل وسجل هدفه رقم ألف هناك عام 1969 عندما كان يلعب مع سانتوس أمام فاسكو دا غاما في مباراة محلية.

وقال المسؤول عن مشروع تغيير الاسم "إنه تكريم مستحق لرجل يعرفه العالم كله بسبب إرثه في كرة القدم البرازيلية وبسبب خدماته المقدمة إلى بلادنا".

وكلمة (راي) تعني الملك في اللغة البرتغالية.

واستضاف هذا الملعب نهائي كأس العالم في 1950 وفي 2014 إلى جانب افتتاح أولمبياد 2016 ويحمل منذ فترة طويلة اسم ماريو فيليو وهو الصحفي الذي ساعد على إنشائه في أربعينات القرن الماضي.

وقالت الهيئة التشريعية إن اسم ملعب كرة القدم سيتغير لكن المجمع الرياضي الشامل حول الملعب يمكن أن يحتفظ باسمه الحالي.

ويطلق أغلب البرازيليين على الملعب ماراكانا نسبة إلى المنطقة التي تضم هذا الستاد.

وتتبقى خطوة واحدة قبل تغيير الاسم بشكل نهائي وهي الحصول على موافقة حاكم ولاية ريو.

وتثير هذه الخطوة انقساماً حيث يعتقد البعض أن ماريو فيليو هو الأحق بهذا الشرف بينما اعتبر آخرون أن اسم الملعب يجب أن يرتبط بشخص من ريو على عكس موقف بيليه الذي وُلد في ولاية ميناس جيرايس وقضى أغلب حياته في ساو باولو.