البرازيل تقسو على تونس بخماسية لهدف ودياً

حقق منتخب البرازيل فوزاً كبيراً على خصمه التونسي قوامه خمسة أهداف لهدف في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس في باريس اليوم الثلاثاء ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

جاءت أهداف السيليساو عن طريق كلٍ من رافينيا (هدفان) في الدقيقتين 11 و 40، وريتشارليسون (19)، ونيمار جونيور (28 من ركلة جزاء)، وبيدرو غيليرمي (74).

أما هدف نسور قرطاج الوحيد فحمل توقيع منتصر الطالبي في الدقيقة 18.

وأكمل التونسيون المواجهة بنقص عددي منذ نهاية الشوط الأول إثر طرد المدافع ديلان برون في الدقيقة 43.

البرازيل تسحق خصومها الإفريقية

وكان راقصو السامبا قد حققوا انتصاراً كبيراً على حساب منتخب غانا يوم الجمعة الماضي بثلاثيةٍ دون رد.

وفي لقاءات أخرى للمنتخبات العربية، تعادل منتخب السعودية دون أهداف مع نظيره الأميركي، وسحق منتخب مصر ليبيريا بثلاثيةٍ دون رد، فيما تعادل منتخب قطر مع نظيره التشيلي بهدفين لكلٍ منهما، وفاز منتخب الجزائر على نيجيريا بهدفين لهدف، كما خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي المغرب وباراغواي.