البرازيل دون كاسيميرو في ربع نهائي كوبا أميركا

تلقى المدرب تيتي مدرب منتخب البرازيل ضربة موجعة تتمثل في غياب نجم الوسط المدافع كاسيميرو عن مباراة ربع نهائي كوبا أميركا، أمام باراغواي.

يأتي هذا الغياب بسبب حصول كاسيميرو على البطاقة الصفراء الثانية أمام بيرو في ثالث مباريات دور المجموعات.

ويُشكل لاعب وسط ريال مدريد أحد الأعمدة الأساسية في منظومة تيتي التكتيكية، وعندما يغيب يترك فراغاً كبيراً.

في المقابل، بات فيرناندينيو، نجم مانشستر سيتي مرشحاً لاستعادة مكانه، بعد التعافي من الآلام العضلية التي كان يعاني منها في الركبة اليمنى، وقد يتمكن من اللحاق بربع النهائي ليحل بدلاً من كاسيميرو الموقوف مباراة واحدة.

وبدأ لاعب سيتي الذي غاب السبت عن فوز منتخب بلاده على بيرو (5-0) بآخر جولات دور المجموعات، إجراء تدريبات خفيفة في الملعب الجمعة، بينما تدرب السبت داخل صالة الألعاب بالفندق الذي يقيم فيه السيليساو، بساو باولو.

وأعلن مدرب المنتخب، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" أن: "فرناندينيو في حالة تسمح له باللعب وسيحل محل كاسيميرو".

ويتعافى فيرناندينيو من آلام بالركبة اليمنى منذ مباراة البرازيل أمام فنزويلا الأسبوع الماضي.