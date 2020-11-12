البرازيل والأرجنتين تسعيان للفوز رغم الإصابات

يتعين على البرازيل تخطي أزمة إصابات في صفوفها تشمل نجم هجومها نيمار عندما تستأنف تصفيات مونديال قطر 2022، فيما تأمل الأرجنتين في متابعة بدايتها الجيدة عندما تستضيف جارتها باراغواي اليوم الخميس.

وتستقبل البرازيل، حاملة لقب كوبا أميركا، فنزويلا وصيفة قاع المجموعة الموحدة، في ساو باولو غداً الجمعة، محاولة تحقيقه فوزها الثالث توالياً بعد انتصارين على بوليفيا (5-0) وفي أرض بيرو (4-2).

لكن مدرب البرازيل تيتي سيفتقد لأبرز نجومه نيمار، بعد تعرض أغلى لاعب في العالم لاصابة بفخذه خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في تركيا.

وكان نيمار (28 عاماً) سجل ثلاثية في ليما الشهر الماضي، رافعاً رصيده إلى 64 هدفاً، ليتخطى رقم «الظاهرة» رونالدو ويقف على بعد 13 هدفاً من الرقم المحلي للجوهرة بيليه.

ورغم اصابته، يسافر نيمار مع منتخب «سيليساو»، آملاً في استعادة عافيته لخوض مواجهة أوروغواي الثلاثاء المقبل.

لكن منسق المنتخب جونينيو باوليستا قال أن تيتي أبلغ المدير الرياضي في سان جيرمان ليوناردو أنه لن يخاطر أبداً بصحة اللاعب.

وفيما عاد الحارس أليسون بيكر والمهاجم غابرييل جيزوس من الإصابة، يغيب عن بطلة العالم خمس مرات لاعبو الوسط كاسيميرو وفيليبي كوتينيو وفابينيو.

كاحل ميسي

أما الأرجنتين التي استهلت التصفيات بفوزين هزيلين على الإكوادور (1-0) وفي أرض بوليفيا (2-1)، فيحوم الشك أيضاً حول مشاركة نجمها ليونيل ميسي.

شارك أفضل لاعب في العالم ست مرات في الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس مطلع الأسبوع، وسط تقارير تشير إلى أن كاحله ليس متعافياً بنسبة 100%.

وسرّب موقع «تي واي سي سبورتس» التشكيلة المتوقعة للمدرب ليونيل سكالوني، ويتقدمها ثلاثي الهجوم ميسي ولاوتارو مارتينيز والعائد إلى التشكيلة بعد غياب نحو سنة آنخيل دي ماريا.

ويغيب عن تشكيلة «ألبيسيليستي» المهاجمان باولو ديبالا وسيرجيو أغويرو، فيما قد يدفع سكالوني بالورقة الهجومية الأخرى خواكين كوريا، صاحب هدف الفوز في آخر عشر دقائق على الأراضي المرتفعة في بوليفيا، لتفك الأرجنتين نحساً لازمها 15 عاماً في لاباز.

كما شق طريقه نحو المنتخب الأرجنتيني المهاجم لوكاس آلاريو، بعد تسجيله سبعة أهداف لباير ليفركوزن في آخر أربع مباريات.

قمة مصغرة بين كولومبيا وأوروغواي

وتلتقي أوروغواي مع مستضيفتها كولومبيا ثالثة الترتيب في مباراة مرتقبة في بارانكيا غداً الجمعة، في محاولة لتعويض خسارتها الكبيرة امام الإكوادور 2-4 الشهر الماضي.

ويتشارك الأوروغوياني لويس سواريز، مع نيمار والبيروفي أندري كاريو مهاجم الهلال صدارة ترتيب هدافي التصفيات (3)، وكلها من ركلات الجزاء، ليسحب تألقه مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد بعد انتقاله المرير من برشلونة.

ويغيب عن أوروغواي لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي بعد تعرضه لكسر في عظمة الساق، فيما يُفتقد أيضاً ماكسي غوميز لإصابة في ركبته.

وتلعب بيرو وصيفة غداً الجمعة مع تشيلي بطلة القارة مرتين توالياً في 2015 و2016، ويبحث المنتخبان عن جرعة من الأمل باحثين عن تحقيق فوز أول في التصفيات.