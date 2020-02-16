البطولة العربية: الاسماعيلي يتغلب على الرجاء في ذهاب نصف النهائي

حقق الاسماعيلي المصري فوزاً مهماً على الرجاء المغربي بهدف وحيد، على ملعب الاسماعيلية، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

أهدر النسور فرصة هدف محقق في الدقيقة الثامنة بعدما مرر بين مالانغو عرضية داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف سفيان رحيمي، المنفرد تماماً بالمرمى، لكنه أطاح بها خارج الشباك.

وفي الوقت الذي لم يظهر به الدراويش على مدار الشوط الأول، استفاق صاحب الضيافة في الشوط الثاني، وطالب لاعبوه باحتساب ركلة جزاء لصالحهم مع بداية الشوط، إثر لمسة يد.

وبعد رجوع حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، أشار إلى نقطة الجزاء التي سجل منها فخر الدين بن يوسف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

وأنقذ محمد مجدي؛ حارس مرمى الدراويش، بتصدٍ رائع لرأسية قريبة المدى في الدقيقة 65، حولها إلى ركلة ركنية.

وألغى الحكم هدفاً ثانياً للاسماعيلي في الدقيقة 69، لوجود تسلل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إياباً في 15 من الشهر المقبل على ملعب المركز الرياضي محمد الخامس بالمغرب، لحسم هوية المتأهل لنهائي الكأس العربية.