التحية بالأرجل بسبب كورونا تؤدي إلى إصابة مدرب بايرن ميونيخ

كشف تقرير ألماني أن استخدام الأرجل عوضاً عن الأيدي للتحية في زمن وباء كورونا، بين نجم ​بايرن ميونيخ​ ​توماس مولر​، ومدربه ​هانسي فليك​، أدى إلى إصابة الأخير عن غير قصد.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فليك ومولر استخدما أرجلهما بدلاً من المصافحة باليد بعد نهاية التدريبات، كي يودعا بعضهما، إلا أن ساق المهاجم الألماني اصطدمت بركبة مدربه.

وتابعت الصحيفة: "تعرض فليك لكدمة في ركبته جراء ذلك، قبل أن يمزح، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه مولر".

وعلق مولر على الأمر مازحاً: "اتصلت بهولغر مدرب اللياقة البدنية، وقلت له هانزي أشهر البطاقة الحمراء في وجهي، وبالتالي لن أكمل تدريبات اللياقة".

يذكر أن النادي البافاري مدد الشهر الماضي عقد مولر لعامين إضافيين حتى 2023، كما مدد عقد فليك، حتى 30 يونيو عام 2023.