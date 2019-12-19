الترجي يسجل أرقاماً تاريخية في مونديال الأندية

حقق الترجي الرياضي التونسي انتصاراً عريضاً بسداسية لهدفين على حساب السد القطري في اللقاء الترتيبي من أجل المركز الخامس في مونديال الأندية قطر 2019.

وكان هذا لقاء الأرقام بالنسبة للفريق التونسي في ثالث مشاركة مونديالية في تاريخه.

وأصبح الترجي أول فريق يتمكن من تسجيل ستة أهداف في مونديال الأندية، ليصبح صاحب أكبر انتصار في هذه المسابقة العالمية التي يشارك فيها فريق باب سويقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد دورات 2011 و2018.

الفوز على السد هو أول فوز يحققه الترجي على فريق عربي في مونديال الأندية، حيث سبق أن خسر في مونديال 2011 أمام السد في ربع النهائي 1-2، كما خسر في مونديال العام الماضي أمام العين الإماراتي في ربع النهائي أيضاً بثلاثية نظيفة.

وهذا الفوز الثاني للترجيين في كأس العالم بعد الفوز الذي حققوه العام الماضي في المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس على حساب غودالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد أن انتهت المواجهة في وقتها القانوني بالتعادل 1-1.

بات الليبي حمدو الهوني أول لاعب عربي وإفريقي يمضي ثلاثية كاملة في مباراة واحدة في تاريخ المونديال، وجاءت أهداف الهوني في مرمى السد في الدقائق 6 و42 و 74 ليصبح الهوني في أول مشاركة له في كأس العالم رابع لاعب يسجل “هاتريك” في المونديال بعد لويس سواريز أمام غوانغجو إيفرغراندي الصيني في نصف نهائي مونديال 2015، وكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما آنتلرز الياباني في نهائي مونديال 2016، وغاريث بايل أمام كاشيما آنتلرز في نصف نهائي مونديال 2018.

وأشرك المدير الفني للترجي الرياضي معين الشعباني في المباراة 7 لاعبين أجانب، 6 منهم في التشكيلة الأساسية وهم الجزائريان عبد القادر بدران وإلياس الشتي، والإيفواريان فوسيني كوليبالي وإبراهيم واتارا، والغاني كوامي بونسو، والليبي حمدو الهوني. أما الأجنبي السابع فكان الجزائري عبد الرؤوف بن غيث الذي أقحمه الشعباني في الشوط الثاني بعد تغيير اضطراري إثر إصابة محمد علي بن رمضان.