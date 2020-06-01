التسريبات تشعل غضب إدارة برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني أمس عن اشتعال غضب إدارة برشلونة، بسبب تسريب قرارات النادي عبر وسائل الإعلام.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أنه تم تسريب قرارات البارسا بإعادة هيكلة كشافة النادي.

وأشارت إلى أن هناك غضباً جراء التسريب، لا سيما أن هذا الأمر لم يكن على جدول أعمال مجلس الإدارة في اجتماع الخميس الماضي، لكن من المقرر حسمه نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت أن نشر إذاعة «كادينا سير» لنبأ تقليل عدد الكشافين، أجبر برشلونة على معالجة الأمر، وقد تتم إعادة الهيكلة في الأسبوع المقبل.

وقالت أن برشلونة اضطر لتقديم تفسير سريع للكشافين للأنباء المنتشرة، لا سيما أن البعض لم يكن على علم بخطة الإدارة.