التشكيلة المتوقعة لمباراة بايرن ميونيخ وليون

يصطدم بايرن ميونيخ الألماني بنظيره أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع باريس سان جيرمان، في النهائي الأحد المقبل.

وكان باريس تأهل إلى المباراة النهائية أمس الثلاثاء، بعد ثلاثية في شباك لايبتزيغ الألماني.

بدوره، تأهل بايرن لهذا الدور على حساب برشلونة، بعدما حقق فوزاً عريضاً عليه بنتيجة تاريخية (8-2)، بينما حجز ليون مقعده في نصف النهائي، بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي (3-1).

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان الألماني والفرنسي في نصف نهائي المسابقة القارية بعد الأولى عام 2010 عندما خرج الفريق البافاري فائزاً 1-0 ذهاباً في ميونيخ و3-0 إياباً في ليون، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام إنتر ميلان الإيطالي 0-2.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: يوشوا كيميتش، جيروم بواتينغ، ديفيد آلابا، ألفونسو ديفيس.

الوسط: ليون غوريتسكا، تياغو آلكانتارا، سيرج غنابري.

الهجوم: توماس مولر، كينغزلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل المتوقع لأولمبيك ليون:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيش.

الدفاع: مارسيلو، جايسون دينايير، مارشال.

الوسط: ليو دوبوا، ماكسينس كاكيري، برونو غيماريش، حسام عوار، ماكسويل كورنيه.

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، ممفيس ديباي.