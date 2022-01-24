التشكيلة المثالية التي يحلم تشافي بها في برشلونة

قال برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يحلم بإضافة عدة لاعبين لتكوين التشكيلة المثالية التي يرغب في قيادتها الموسم القادم.

ومضى شهران على تولي الإسباني البالغ من العمر 41 عاماً الإشراف على الفريق الكتالوني مما أدى لتحسن الأداء بصورة واضحة مؤخراً.

وأثبت المدير الفني السابق للسد رؤيته الجيدة باستقطاب فيران توريس الذي صنع هدفاً وسجل آخر خلال مباراتين.

كما أن التأثير الإيجابي لعودة داني ألفيش من ناحية قيادية لعب دوراً مهماً أيضاً في ثبات الفريق.

ويسعى تشافي لإقناة إدارة البارسا بجلب 3 تعاقدات جديدة خلال الصيف من خلال ضم سيزار آزبيليكويتا قائد تشيلسي الذي يشغل مركز الظهير الأيمن ويقضي الأشهر الأخيرة من عقده.

كما يضع المدرب عينه على خوسيه غايا ظهير فالنسيا الأيسر.

إلا أن الصفقة الأبرز التي يحلم تشافي بإتمامها تتمثل بالحصول على توقيع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

تشكيلة برشلونة المثالية للموسم القادم برأي تشافي

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه أو (إيريك غارسيا)، خوسيه غايا.

خط الوسط: بيدري، نيكو غونزاليس، غافي.

خط الهجوم: فيران توريس، إيرلينغ هالاند، آنسو فاتي.