التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة، الذي سيواجه به ضيفه نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن كيكي سيتيين المدير الفني للبارسا استقر على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المصيرية، على ملعب كامب ناو.

وأضحت أنه في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها برشلونة خاصة في خط الوسط مثل سيرجيو بوسيكتس وآرتورو فيدال بداعي الإيقاف، فإنه سيعتمد في المقام الأول على كل فرينكي دي يونغ، وإيفان راكيتيتش، وسيرجي روبرتو، فيما يبقى موهبة الفريق ريكي بويغ على مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيستعيد أنتوان غريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، ليكون ضمن التشكيل الأساسي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمون لونغليه - جوردي آلبا.

الوسط: فرينكي دي يونغ – إيفان راكيتيتش – سيرجي روبرتو.

الهجوم: أنتوان غريزمان – ليونيل ميسي - لويس سواريز.