التشكيل المتوقع لمواجهة باريس وسيتي في نصف نهائي الأبطال

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم ضيفاً على باريس سان جيرمان في ملعب بارك دو برانس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي إلى المربع الذهبي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند، بينما أقصى سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ حامل اللقب.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع : أليساندرو فلورينزي، ماركينيوس، برينسيل كيمبيمبي، عبدو ديالو.

خط الوسط : ماركو فيراتي، لياندرو باريديس، إدريسا غاي.

خط الهجوم : كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، آنخيل دي ماريا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروينه، إيلكاي غوندوغان.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.