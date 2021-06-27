التشيك تحقق أول المفاجآت وتطيح بهولندا من يورو 2020

قطع منتخب التشيك تذكرة العبور لربع نهائي بطولة يورو 2020 بعد التفوق على نظيره الهولندي بهدفين نظيفين على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست بالمجر.

كاد ماتايس دي ليخت أن يسجل الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة الثامنة من رأسية اعتلت المرمى بقليل بعد عرضية متقنة.

بعدها أهدر أنتوان باراك فرصة افتتاح تسجيل للتشيكيين من رأسية مرت فوق المرمى أيضاً بعد تدخل الدفاع في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مرر ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الجديد كرة سحرية لباتريك فان آنهولت الذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن.

ومع بداية الشوط الثاني كاد دونيل مالين أن يسجل للمنتخب الهولندي، لكن الحارس توماس فاسليك انقض على الكرة ومنعه.

بعدها بلحظات تلقى حكم الساحة سيرجي كاراسيف إشارة من حكم الفيديو المساعد، الذي أكد على وجود حالة طرد محتملة لدي ليخت، وبمراجعتها تم طرد مدافع يوفنتوس في الدقيقة 55 إثر لمسة يد لتنقلب المباراة تماماً.

كادت تقنية الفيديو أن تمنح التشيك ركلة جزاء بعد لمسة يد في الدقيقة 61 لكن الحكم قرر متابعة اللعب.

زاد الخطر التشيكي بوضوح، فسدد بافيل كاديرابيك كرة قوية في الدقيقة 65 على مرمى هولندا أبعدها الدفاع ببراعة.

هدفان لمنتخب التشيك في الشوط الثاني

وجاء الهدف الأول عن طريق توماس هوليش الذي هرب من الرقابة وسدد الكرة في الشباك ببراعة في الدقيقة 68.

وبعدها بـ 12 دقيقة، أكد باتريك شيك تفوق التشيك بالهدف الثاني بتسديدة أرضية في الجانب الأيمن من المرمى تركت الحارس مارتن ستيكيلينبيرغ دون حول ولا قوة.

بهذه النتيجة، صعد منتخب التشيك لمواجهة نظيره الدنماركي في ربع النهائي، ليتأكد وجود أحدهما في نصف النهائي في مواجهة الفائز من لقائي السويد وأوكرانيا، وإنجلترا ضد ألمانيا.