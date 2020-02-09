التعادل السلبي عنوان مواجهة القمة بين بايرن ولايبتزيغ

خيّم التعادل السلبي على قمة المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وضيفه لايبتزيغ، وذلك على ملعب آليانز آرينا.

شهدت المباراة حضور جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام من أجل دراسة لايبتزيغ قبل مواجهته في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

كان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل والأقرب إلى التسجيل خلال الشوط الأول، لكن الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر أهدرا العديد من الفرص السهلة أمام الحارس بيتر غولاشي.

وفي الشوط الثاني، عانى البافاري وانخفض مستواه وتراجع قليلاً، في الوقت الذي تحسن فيه مستوى لايبتزيغ بصورة ملحوظة وكان على مقربة من التسجيل في أكثر من مناسبة.

وكانت اللقطة الأبرز على الإطلاق لتيمو فيرنر، الذي استلم عرضية مميزة من نكونو وهو منفرد أمام المرمى لكنه حوّلها خارج الشباك بصورة غير مفهومة.

هذه النتيجة تصب في المقام الأول لمصلحة بوروسيا دورتموند بعد هزيمته أمس على يد باير ليفركوزن، حيث حافظ على مقربته من مراكز الصدارة وحظوظه في إعادة لقب البوندسليغا إلى سيغنال إيدونا بارك من جديد.

ورفع التعادل رصيد بايرن ميونيخ إلى 43 نقطة ليحافظ على صدارة الترتيب، فيما احتل لايبتزيغ المركز الثاني برصيد 42 نقطة.