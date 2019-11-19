التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق والبحرين

في قمة المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، سيطر التعادل السلبي على مواجهة منتخبي العراق والبحرين، والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي في الأردن.

ولا يخدم التعادل مصالح الطرفين، إذ ارتفع رصيد العراق في الصدارة إلى 11 نقطة، فيما تحرك رصيد البحرين للنقطة التاسعة، علماً بأن منتخب إيران صاحب الـ 6 نقاط يطاردهما وله مباراة أكثر.

ويتأهل للمرحلة التالية من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022 المنتخبات صاحبة المراكز الأولى في مجموعات التصفيات الثمانية بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.