التعادل سيد الموقف بين الدحيل والهلال

تعادل الدحيل القطري مع ضيفه الهلال السعودي، بهدفين لكلٍ منهما ضمن مباريات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب عبد الله بن خليفة في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان صعود الثنائي للدور الثاني.

تقدم يوسف العربي للدحيل في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار عبد الله المعيوف بعد هجمة مرتدة رائعة.

وعادل بافيتيمبي غوميز، للزعيم في الدقيقة 29 بعد ارتداد تسديدة كنو من حارس الدحيل.

وفي الشوط الثاني نجح جوميز في تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود رائع حيث راوغ مدافع الدحيل وسدد الكرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى من خارج منطقة الجزاء.

وعادل خالد منير لصاحب الضيافة في الوقت بدل الضائع بطريقة رائعة من ركلة خلفية مزدوجة على يمين المعيوف.

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد الدحيل 9 نقاط في الوصافة ليصعد الفريقان إلى دور الـ 16.