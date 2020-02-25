التعادل يحسم المواجهة القوية بين نابولي وبرشلونة

عاد برشلونة الإسباني بتعادل ثمين من أرضية ملعب سان باولو الخاص بمستضيفه نابولي الإيطالي وبهدفٍ لمثله في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق درايس ميرتينز في الدقيقة 30، لكن أنتوان غريزمان منح البارسا التعادل في الشوط الثاني (57).

وأكمل الضيوف اللحظات الأخيرة من اللقاء بنقص عددي جراء طرد آرتورو فيدال لتلقيه إنذارين أصفرين متتاليين (89)، ليغيب عن مواجهة الإياب إضافة لزميله سيرجيو بوسكيتس الذي تلقى بطاقة صفراء ستحرمه من المشاركة أيضاً.

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب كامب ناو في الثامن عشر من الشهر القادم.