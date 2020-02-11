التعادل يحسم قمة دوري أبطال آسيا بين النصر والسد

انتهى اللقاء القوي والمثير بين النصر السعودي وضيفه السد القطري بالتعادل 2-2 وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق عبد الرزاق حمد الله (7)، وعبد الرحمن العبيد (53)، فيما حمل هدفا الضيوف توقيعي بغداد بونجاح (9)، وحسن الهيدوس (48).

بهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المواجهة ليرفع كلٌ من منهما رصيده إلى نقطة واحدة ويحتلا المركز الثاني بالتساوي خلف سباهان آصفهان الإيراني المتصدر بثلاث نقاط جراء فوزه على العين الإماراتي برباعية نظيفة ضمن الجولة ذاتها.