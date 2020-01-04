التعادل يفرض الإعادة بين ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

حسم التعادل السلبي مواجهة ولفرهامبتون وضيفه مانشستر يونايتد ليستمر فشل الشياطين الحمر في تحقيق انتصار على الذئاب، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد انتهاء المباراة بهذه النتيجة، سيكون على الفريقين خوض مواجهة إعادة ستقام هذه المرة على ملعب أولد ترافورد.

وتنتظر مانشستر يونايتد مواجهة ديربي أمام مانشستر سيتي الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس كاراباو قبل العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي من جديد.

ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق أحد لقبي الكأس بعدما فقدان أي فرصة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بابتعاده تماماً عن ليفربول المتصدر.