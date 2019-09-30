التعادل 1-1 يحسم موقعة مانشستر يونايتد وآرسنال

انتهت قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل منهما.

لم يرتق شوط المباراة الأول للمستوى المطلوب، ولم يشهد أي خطورة على المرميين إلا بعد مرور نصف ساعة.

كان التهديد الأول من نصيب صاحب الضيافة عن طريق أندريس بيريرا في الدقيقة 29، بعدما راوغ الدفاع وسدد من مشارف المنطقة لكن بيرند لينو حارس الغانرز تصدى لها.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، أرسل ماركوس راشفورد كرة عرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى سكوت ماكتوميناي على مشارف المنطقة ليسددها بقوة وبحرفنة في الشباك معلناً عن الهدف الأول ليونايتد.

بدأ آرسنال الشوط الثاني بهجوم وضغط بحثاً عن التعادل، وفي الدقيقة 58 كان له ذلك عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ الذي استلم تمريرة من بوكايو ساكا ووضعها في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع للشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح الشياطين الحمر من مشارف المنطقة نفذها راشفورد ببراعة، لكن بيرند لينو حارس آرسنال أبعدها.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة التاسعة في المركز العاشر، فيما وصل آرسنال إلى النقطة 12 في المركز الرابع.