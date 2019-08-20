التعمري يقود أبويل أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار الجماهير إلى مواجهات الذهاب القوية التي ستجمع الأندية المتنافسة فيها من أجل التأهل إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019-2020، حتى تضمن الوجود بين كبار القارة.

ويحل أياكس أمستردام ضيفاً ثقيلاً على أبويل نيقوسيا الذي يسعى بقيادة نجمه الأردني موسى التعمري إلى تحقيق المفاجأة، والفوز بلقاء الذهاب على بطل الدوري الهولندي والكأس الموسم الماضي، لكي يضع قدماً نحو بلوغ مرحلة المجموعات، خاصة أن لقاءً صعباً ينتظره إياباً على ملعب يوهان كرويف في الـ 28 من الشهر الجاري.

ويعتمد الجهاز الفني لأبويل على عدد من النجوم، وعلى رأسهم التعمري (22 عاماً)، الذي استطاع خطف الأضواء الموسم الماضي، بعدما ساهم بتتويج فريقه بلقب الدوري القبرصي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، مما جعل عدداً من الأندية الأوروبية تراقبه.

من جهته، يأمل الجهاز الفني لأياكس في اجتياز عقبة غريمه القبرصي، والعودة مرة أخرى إلى المسابقة القارية، التي وصل فيها الموسم الماضي إلى نصف النهائي وخرج على يد توتنهام، لكنه سيفتقد خدمات النجم العربي حكيم زياش، بعدما تعرض للإصابة في المواجهة التي جمعته ضد فينلو، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الهولندي، بالإضافة إلى قلب الدفاع ماتياس دي ليخت الذي رحل إلى يوفنتوس، وقائد الوسط فرينكي دي يونغ نجم برشلونة الجديد.

وفي مواجهات الثلاثاء، يلتقي لاسك لينز النمساوي على ملعبه وبين جماهيره منافسه القوي كلوب بروج البلجيكي، فيما سيرحل سلافيا براغ التشيكي لملاقاة مستضيفه كلوج الروماني.

أما في مباريات الأربعاء، يستضيف أولمبياكوس منافسه كراسنودار على، فيما يلتقي دينامو زاغرب الكرواتي خصمه روزنبورغ النرويجي، في حين يواجه سرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) الصربي، صاحب الأرض والجمهور، يانغ بويز السويسري.