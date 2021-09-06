التفاؤل يسود باريس سان جيرمان فيما يخص تجديد عقد مبابي

قالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن إدارة باريس سان جيرمان ما زالت متفائلة فيما يخص مسألة تجديد عقد الهداف الشاب كيليان مبابي.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه الانتقال مجاناً لأي فريق يختاره خلال الصيف المقبل.

ويبدو ريال مدريد الوجهة المتوقعة للاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

وكشف ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان بأن المهاجم الصاعد أراد الرحيل خلال الصيف، إلا أن مطالب النادي لم يتم استيفاؤها ليستمر مع الفريق هذا الموسم.

وتقدم ريال مدريد بعرض قيمته 200 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية، إلا أن النادي الفرنسي تجاهل العرض رغبة منه في الحصول على 220 مليون يورو مقابل التخلي عن مبابي.