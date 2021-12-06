التفاؤل يسود ليفربول حيال تمديد عقد محمد صلاح

شدد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على أنه لم ير شيئاً من النجم الدولي المصري محمد صلاح يدل على أنه لن يجدد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وكشف "مو" في مقابلة مؤخراً مع قناة "إم بي سي" بأنه يشعر بالإطراء والسعادة جراء اهتمام برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز بخدماته.

إلا أن المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً أكد أنه يفضل البقاء في إنجلترا وبطولة الدوري الممتاز كونه يراها المسابقة الأقوى في العالم حالياً.

بدوره، قال كلوب أن مسألة تمديد عقد لاعب بحجم صلاح ليست سهلة وإنما تحتاج لمفاوضات ونقاشات مطولة.

كما شدد على أن الهداف المصري بحالة جيدة في ملعب آنفيلد وتربطه به علاقة مميزة.

يذكر أن عقد نجم روما وفيورنتينا وتشيلسي وبازل السابق مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2023.