التواء في كاحل كورتوا الأيسر

أكد ريال مدريد إصابة حارسه تيبو كورتوا.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل أطباء ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر. بانتظار التطورات".

وتمثل إصابة البلجيكي فرصة لزميله الكوستاريكي كايلور نافاس من أجل إثبات تفوقه من جديد.

وقال كورتوا قبل أيام: "أنا الحارس الأول لريال مدريد، أتدرب بشكل جيد في المرحلة التحضيرية، اشعر أني بحالة جيدة، بعد الموسم الماضي كانت نسبة الدهون لدي 8.8%، عدت هذا الصيف بنسبة 8.1 %، هذا أمر جيد بعد شهر من العطلة".

وهذه الضربة الخامسة لريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، بعد تأكد غياب النجم ماركو آسينسيو لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كما ضربت الإصابات براهيم دياز الذي سيغيب لشهر عن الفريق الملكي، وهو الحال الذي ينطبق على الظهير فيرلان ميندي، إلى جانب لوكا يوفيتش.

وشارك كورتوا، البالغ من العمر 27 عاماً، في 35 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، استقبل فيها 48 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات فقط.