التوتر يسود برشلونة بعد خفض الرواتب

عاد التوتر من جديد إلى برشلونة، لكن هذه المرة ليس بشأن الخطط التكتيكية للمدرب أو لخسارة مباراة مهمة في الدوري الإسباني أو في دوري الأبطال، وإنما يتعلق الأمر أساساً بخفض رواتب اللاعبين في مسعى من النادي لتجاوز الأزمة التي يمر بها العالم بعد توقف النشاط في أغلب البطولات بسبب وباء كورونا المستجد.

وكشف ليونيل ميسي قائد برشلونة أن رواتب اللاعبين سيتم تخفضيها بنسبة 70 في المئة، تضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا.

وانتقد ميسي في رسالة مطوّلة نشرها على حسابه الرسمي على إنستغرام مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو الذي اتهمه بعدم مراعاة مصلحة اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.

وذهب محللون رياضيون إلى تفسير موقف النجم الأرجنتيني كونه ركّز بالأساس على الطريقة التي تعامل بها رئيس النادي مع هذه الوضعية، مما يوحي بأن هناك أزمة خفية بين اللاعبين وبارتوميو أعادتها أزمة الرواتب إلى الواجهة.

فرض تفشي “كوفيد – 19” شللاً شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى إلى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الذي بات الثاني عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا، مع تسجيل ما يزيد عن 7300 وفاة معلنة وأكثر من 85 ألف إصابة مؤكدة الاثنين.

وبدأت أندية إسبانية باللجوء إلى خفض الرواتب مؤقتا للتأقلم مع التبعات المالية لوقف المباريات حاليا، أبرزها أتلتيكو مدريد الذي طلب من سلطات العمل المحلية السماح له بخصم جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني.

وكتب ميسي “من جانبنا، حان الوقت للإعلان أننا، بالإضافة إلى تخفيض 70 في المئة من راتبنا خلال حال الطوارئ، سوف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 100 في المئة من رواتبهم طالما استمر هذا الوضع”.

وأضاف “نريد أن نوضح أن رغبتنا كانت دائما في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم تماما أن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائماً عندما طُلب منا ذلك”، متابعا “لقد قمنا بذلك في الكثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم”.

ولفت ميسي إلى أن هناك “من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائماً أننا سنفعله”.

وسرعان ما نشر مختلف زملاء ميسي الرسالة على حساباتهم الخاصة، بمن فيهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي آلبا ولويس سواريز وأنتوان غريزمان وفرينكي دي يونغ وآرتورو فيدال والحارس مارك أندريه تير شتيغين.

خفض الرواتب مؤقتا للتأقلم مع التبعات المالية لوقف المباريات

شاب التوتر لأشهر العلاقة بين لاعبي برشلونة ومجلس الإدارة، حيث وجّه ميسي انتقادات علنية للمدير الرياضي إيريك أبيدال في فبراير الماضي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين.

وقال بارتوميو في وقت لاحق الاثنين أن قادة برشلونة كانوا موافقين على تخفيض الرواتب منذ البداية. وأضاف في تصريح لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “منذ اللحظة الأولى كنت أرغب في أن يتم الاتفاق على شيء وليس فرضه حتى لو كان بإمكاني فعل ذلك بموجب القانون، لكننا أردنا التوصل إلى اتفاق لأنه الأفضل لبرشلونة وأيضاً حتى يظهروا التزامهم”.