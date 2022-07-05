التونسية أُنس جابر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون

تأهلت النجمة التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية على العالم إلى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون المقامة حالياً في إنجلترا بعد فوزها اليوم الثلاثاء على خصمتها التشيكية ماري بوزكوفا.

وتفوقت صاحبة الـ 27 عاماً على غريمتها بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، و6-1، و6-1 خلال مباراة استغرقت ساعة و 47 دقيقة.

جابر تلاقي ماري في نصف النهائي

وتأهلت التونسية بالتالي لملاقاة الألمانية غير المصنفة تاتيانا ماري في المربع الذهبي يوم الخميس القادم الموافق السابع من شهر يوليو الجاري.

وفي منافسات الرجال، تأهل البريطاني كاميرون نوري لملاقاة الصربي نوفاك جوكوفيتش في الدور نصف النهائي بعد تفوقه على البلجيكي دافيد غوفين بثلاثة مجموعات لاثنتين.