التونسية أنس جابر تظفر بلقب بطولة برلين

ظفرت التونسية المتألقة أنس جابر اليوم الأحد بلقب بطولة برلين عقب انسحاب خصمتها السويسرية بليندا بينتشيتش عقب 53 دقيقة لعب.

وكانت التونسية متقدمة بواقع 2-1 في المجموعة الثانية حين أعلنت غريمتها انسحابها، بعد أن أنهت المجموعة الأولى لصالحها 6-3،.

وتحفظت جابر عن الاحتفال بالتتويج باللقب نظراً لما حصل مع بينتشيتش التي تربطها بها علاقة جيدة.

يذكر أن هذا هو التتويج الثالث لجابر بعد لقبي بطولة برمنغهام وبطولة مدريد.

وسترتقي جابر بعد هذا الانتصار إلى المركز الثالث في ترتيب اللاعبات عالمياً.