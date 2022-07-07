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التونسية أُنس جابر تتأهل لنهائي ويمبلدون

منشور 07 تمّوز / يوليو 2022 - 05:07
أُنس جابر (المصدر: أ ف ب)
أُنس جابر (المصدر: أ ف ب)

تأهلت النجمة التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية على العالم إلى نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب إثر تخطيها عقبة الألمانية تاتيانا ماريا اليوم الخميس في الدور نصف النهائي.

وفازت صاحبة الـ 27 عاماً في اللقاء بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2 و3-6 و6-1 في مباراة استغرقت ساعة و43 دقيقة.

وأصبحت جابر أول تونسية وعربية وإفريقية تبلغ نهائي بطولات غراند سلام.

وستواجه التونسية في المباراة النهائية، الفائزة من مواجهة المربع الذهبي الأخرى والتي ستجمع الكازاخستانية إيلينا رايباكينا بالرومانية سيمونا هاليب.

كلمات دالة:أنس جابرويمبلدونتاتيانا مارياسيمونا هاليب

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