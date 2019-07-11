التونسي عبد النور يغادر فالنسيا صوب الدوري التركي

أعلن فالنسيا التخلي عن مدافعه أيمن عبد النور ليمنحه حرية الانتقال لأي نادٍ آخر هذا الصيف.

وقضى المدافع التونسي الموسم الماضي الماضي معاراً لمرسيليا، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الخفافيش.

وأصدر النادي الإسباني بياناً رسمياً أكد فيه رحيل عبد النور وانتقاله لنادي قيصري سبور في تركيا.

ومن المقرر أن يسافر صاحب الـ 29 عاماً لتركيا خلال أيام تمهيداً لبدء رحلته الجديدة استعداداً للموسم القادم.

وخاض عبد النور العديد من المحطات في أوروبا، حيث بدأ مشواره في فيردر بريمن ثم تولوز وموناكو.

وبعد تألق المدافع المخضرم مع موناكو، انضم لفالنسيا عام 2015 مقابل 19.80 مليون جنيه استرليني، ولكنه لم ينجح في إثبات نفسه لينتهي به المطاف في تركيا.