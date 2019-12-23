الثقة تسيطر على كروس رغم عقم هجوم ريال مدريد

أشاد توني كروس نجم وسط ريال مدريد، بالطريقة التي لعب بها فريقه في الفترة الأخيرة، وذلك عقب التعادل أمام أتلتيك بيلباو دون أهداف، أمس الأحد، ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد في مبارياته الثلاث الأخيرة في الليغا، أمام فالنسيا (1-1)، وبرشلونة وأتلتيك بيلباو (0-0).

وكتب كروس عبر تويتر: "لم ننجح في التسجيل مجدداً، لكن الطريقة التي لعبنا بها في آخر شهرين تجعلني أثق بقدرتنا على القتال والمنافسة على جميع البطولات في عام 2020".

ويحتل الملكي المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة (39 نقطة).