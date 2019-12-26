الثنائي دياز خارج ريال مدريد

اجتمع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وإدارة الميرينغي، على رأي واحد بشأن موقف النادي من سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن ريال مدريد مقتنع بأنه ليست هناك حاجة لإجراء أي صفقة، خلال يناير، رغم أن الفريق يواجه مؤخراً أزمة في تسجيل الأهداف.

وأبرزت الصحيفة أن "زيزو"، صرح خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة بالليغا، بأن الفريق لا يحتاج إلى تعزيز هجومه.

وأشارت إلى أن إدارة النادي، تتفق تماماً مع رأي المدرب الفرنسي، وتعتقد أن المجموعة الحالية قادرة على تحقيق الطموحات هذا الموسم.

ويرى الجميع في ريال مدريد، أنه لا يمكن الاعتماد على كريم بنزيمة فقط في إحراز الأهداف، لكنهم يتوقعون المزيد من التألق من غاريث بايل، وإيدين هازارد، ولوكا يوفيتش.

وشددت «ماركا» على أن الملكي لن يعقد أي صفقات، خلال يناير، سواء في الهجوم أو الوسط.

ويهدف زيدان لإنهاء الموسم بالمجموعة الحالية من النجوم، إلا إذا رحل لاعب أو اثنان منها، ويعد كل من براهيم دياز وماريانو دياز الأقرب للخروج.