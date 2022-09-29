الجزائري بن سبعيني على أجندة يوفنتوس

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يتابع النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ظهير بوروسيا مونشنغلادباخ الأيسر.

ويترقب يوفي قدوم شهر يناير حتى ينقض لضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في صفقة يتوقع ألا تتجاوز قيمتها حاجز الـ 5 ملايين يورو.

ويست هام ينافس يوفنتوس على توقيع بن سبعيني

بدوره، سعى ويست هام يونايتد لاقتناص النجم الجزائري، إلا أنه لم يتمكن من موازاة مطالب مونشنغلادباخ في السابق.

ومع اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء، سيحتدم الصراع مطلع عام 2023 على خدماته، لكن النادي الإيطالي واثق من قدرته على حسم الأمور وإتمام التعاقد في يناير.

يذكر أن لاعب رين السابق خاض 49 مباراة دولية مع منتخب الجزائر تمكن من تسجيل 6 أهداف خلالها، وهو رقم مميز بالنسبة للاعب يشغل مركز الظهير الأيسر.