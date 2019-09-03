الجزائري رفيق حليش يعتزل اللعب دولياً

وضع رفيق حليش حداً لمسيرته مع منتخب الجزائر، وستكون المباراة الودية القادمة أمام منتخب بنين آخر مبارياته بالقميص الأخضر.

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء هذا الأمر، حيث قال أن مباراة الخضر القادمة ستكون الأخيرة لصاحب الـ 33 عاماً.

وأوضح: "ستكون المباراة مناسبة لتوديع اللاعب من الباب الكبير، لأنه يستحق كل الاحترام والتقدير نظير ما قدمه للمنتخب".

ولعب حليش مدافع مريرينسي 40 مباراة مع منتخب الجزائر سجل خلالها 3 أهداف، وقد خاض مع الخضر بطولتي كأس العالم 2010 و2014، وتُوج معه بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر في يوليو الماضي.

وكانت أول مباريات حليش مع منتخب الجزائر في الـ 28 من مارس 2009 وانتهت بالتعادل السلبي مع رواندا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2010 وكأس إفريقيا لنفس العام.