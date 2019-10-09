الجزائر أمام اختبار حقيقي في مواجهة كولومبيا

قلل المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي من تأثير غياب خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد وراداميل فالكاو مهاجم غالاتاساراي عن المنتخب الكولومبي الذي يضم في صفوفه لاعبين مميزين فنياً قبل مواجهة المنتخبين ودياً.

وقال بلماضي: “نعرف قيمة خاميس وفالكاو، لكن مدرب منتخب كولومبيا لديه مجموعة مميزة وغيابهما لا يعني أن كولومبيا ستكون أقل قوة. المباراة ستكون فرصة لنا لمواجهة منافس من مستوى آخر واختبار مستوانا الحقيقي”.

ونوّه بلماضي إلى أنه يعتزم منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة الودية الأولى المقررة أمام الكونغو الديمقراطية الخميس على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، ثم كولومبيا الثلاثاء المقبل.

وتابع: “أتطلع لرؤية بعض اللاعبين يشاركون في المباريات الرسمية، سيكون الوقت مناسباً لمنح بعضهم فرصة اللعب وإظهار كل إمكانياتهم وتأكيد أحقيتهم في اللعب لمنتخب الجزائر”.

وتحدث بلماضي عن مواجهة الكونغو الديمقراطية، وقال أنه منتخب يشبه في طريقة لعبه منتخب زامبيا منافس الجزائر الشهر المقبل في مستهل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وبدا بلماضي منزعجاً من عدم جاهزية ملعب مصطفى تشاكر الذي يستضيف المباراة أمام المنتخب الكونغولي، مشيراً إلى أن ذلك لا يشرف بلد كالجزائر.

من جهة أخرى، أشاد بلماضي بالأداء الذي يقدمه إسلام سليماني مع موناكو، مبرراً تراجع أداء بغداد بونجاح مع السد بعدم استفادته من الراحة المناسبة بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا.

وأوضح أن استدعاء حسام عوار نجم ليون والمنتخب الأولمبي الفرنسي، هو أمر بيد اللاعب، مؤكداً بأنه مهتم بضم هذا اللاعب، وهو الحال الذي ينطبق على ياسين عدلي لاعب بوردو، وريان ايت نوري لاعب آنجيه.

من ناحية أخرى، أعرب بلماضي عن ثقته في نجاح بطولة كأس العالم 2022. وقال: “أنا شبه متأكد من أن بطولة كأس العالم 2022 ستكون مثالية. ستقام في ديسمبر وفي المساء الجو سيكون بارداً. سيكون الجو أكثر برودة من كأس العالم بروسيا”.

وأشاد بلماضي بموقف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي صوت له في جائزة فيفا لأفضل مدرب في العالم لعام 2019.

كما كشف أن ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بعث له برسالة تهنئة أعجبته كثيراً.

وأضاف “أعترف لأولئك الذين يعتقدون أننا نقوم بعمل جيد. أحترم كثيرا لاعباً مثل رونالدو. كأس أمم إفريقيا حظيت بمتابعة كبيرة؛ حوالي مليار مشاهد”.

ونوّه بلماضي الذي احتل المركز الرابع في جائزة فيفا لأفضل مدرب في العالم، إلى أنه لا يكترث كثيراً بالجوائز الفردية، مبدياً امتعاضه من امتناع العديد من العرب عن التصويت لصالحه.

ووصف بلماضي بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه واحد من المدربين الذين غيروا كرة القدم في العالم، شأنه شأن آريغو ساكي ومدربين من أميركا الجنوبية، لافتاً إلى أن مدربين آخرين يحاولون تقليد غوارديولا دون أن يعترفوا بذلك.

من جهة أخرى، رشح بلماضي مواطنه رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والسنغالي ساديو ماني هداف ليفربول، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، متمنياً أن تعود الجائزة لمحرز بالنظر لما قام به مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا وما يفعله مع سيتي.

وقال بلماضي أنه منح صوته “عن قناعة” للمصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول، لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم. وقال “لم أتردد للحظة واحدة في منح صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم، فهو يستحق الفوز بها عن قناعة تامة مني بذلك الأمر”.

وأضاف “لن أكشف عن الأسباب التي دفعتني لاختيار صلاح على حساب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك، لأني قررت الاحتفاظ بالأسباب لنفسي”.

وتوّج ميسي الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وحول جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، قال بلماضي “أرى أن المنافسة عليها ستكون شرسة للغاية خاصة وأن مستوى اللاعبين الأفارقة في البطولات العالمية متطور بشكل كبير”.