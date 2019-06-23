الجزائر تتخطى كينيا بثنائية بونجاح ومحرز

افتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوزٍ مقنع على غريمه الكيني بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

جاء هدفا فريق المدرب جمال بلماضي عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ورياض محرز بعد ذلك بـ 9 دقائق.

بهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع غريمه السنغالي، فيما بقي رصيد منتخب كينيا خالياً من النقاط ليتقاسم المركز الأخير رفقة منتخب تنزانيا.