الجزائر تتغلب على بوتسوانا بهدف وحيد

حقق منتخب الجزائر انتصاراً مقنعاً وثميناً على مستضيفه بوتسوانا بهدفٍ دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

سجل هدف الفوز الوحيد لاعب الأهلي السعودي يوسف بلايلي من تسديدة رائعة.

وكان حامل لقب أمم إفريقيا 2019 قد افتتح مشواره في التصفيات بسحق زامبيا بخمسة أهداف دون رد، وبدأ المدير الفني جمال بلماضي مباراة بوتسوانا دون عدد من نجوم المنتخب أبرزهم رياض محرز وبغداد بونجاح.

ورغم تبادل الفريقين السيطرة والاستحواذ والمحاولات الهجومية في الشوط الأول إلا أن فرص الجزائر كانت الأخطر والأبرز، وقد توجت أفضليتها بهدف أحرزه بلايلي بتسديدة رائعة مباشرة من ركلة ركنية عند الدقيقة 15.

تراجع محاربو الصحراء لمناطقهم الدفاعية في الشوط الثاني وتركوا الاستحواذ لمنافسهم مع محاولة مباغتته بالهجمات المرتدة السريعة، لكن مستوى اللقاء الفني تراجع بوضوح في هذا الشوط وقد شهد عدداً قليلاً من الفرص للفريق الضيف دون أن يستطيع أصحاب الملعب الوصول بالجدية والخطورة المطلوبة لمرمى رايح مبولحي.

وشهدت الدقيقة 84 طرد لاعب بوتسوانا غابي غاونغاوي بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل عنيف ضد سفيان فيغولي.

الفوز رفع رصيد الجزائر للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بوتسوانا عند نقطة واحدة.